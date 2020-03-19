Microsoft показала новое меню Пуск на Windows 10
Windows 10 недавно достигла 1 миллиарда активных устройств, поэтому Microsoft решила опубликовать видео празднования, созданное командой Windows.
Само видео рассказывает о некоторых улучшениях, которые операционная система получила в последнее время, но в то же время показывает функции, которые еще не доступны, включая новое меню "Пуск".
The team made this video to celebrate making it to 1 billion MAD on Windows 10 and I wanted to share it with all of you. Now at a time when so much of our work and communication is taking place through our devices, it’s especially humbling to know that Windows can help empower a billion people to stay connected to the things and people they care about #Windows
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Microsoft обновляет меню "Пуск" - это то, что мы слышим чаще, и это новое видео является живым доказательством того, что в этой области действительно запланировано больше усовершенствований.
Новое меню "Пуск" включает в себя дополнительные улучшения дизайна для живых плиток и еще больше основывается на Fluent Design, языке проектирования Microsoft. Конечно, меню "Пуск" адаптируется как к светлому, так и к темному режимам, но в целом оно выглядит немного более современным, чем текущая версия.
Хорошей новостью является то, что живые плитки пока никуда не денутся. В прошлом году слухи предполагали, что Microsoft размышляла об удалении живых плиток, потому что данные указывали на снижение их использования.
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Таким образом, ожидалось, что живые плитки вырежут, но, судя по этому тизеру, совершенно очевидно, что они останутся. Следующая версия Windows 10 будет выпущена весной 2020 года. Ожидается, что Microsoft подпишет сборку RTM в апреле, а публичное развертывание должно начаться в том же месяце.
Напомним, ранее сообщалось, что в Windows 10 появятся новые цветные иконки.
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