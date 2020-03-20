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Перевыпущена легендарная Nokia 5310

Комментариев: 4
Музыкальный телефон будет иметь только 2G.
Nokia 5310
Nokia 5310
HMD Global

Вслед за перезагрузками 3310 и 8110, модель 5310 является третьим телефоном в медленно растущей серии кнопочных телефонов от финского производителя смартфонов HMD Global.

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Это недорогое устройство работает только с 2G (что означает отсутствие мобильного интернета). Оно оснащено 2,4-дюймовым дисплеем, 8 МБ ОЗУ, 16 МБ памяти, слотом для карт SD (до 32 ГБ), двумя стереофоническими фронтальными динамиками, FM-радио. Также есть аккумулятор емкостью 1200 мАч, который может работать в течение месяца, и специальные музыкальные кнопки на боковой панели.

Телефон Nokia 5310 стоит 39 евро и, в основном, предназначен для развивающихся рынков. HMD также надеется, что это “классическое“ устройство понравится тем, у кого есть ностальгия о бренде Nokia и его прежних устройствах.

Когда мы вспоминаем о “классических“ телефонах Nokia 90-х и 00-х годов, 5310 не идет ни в какое сравнение с 3310 или 8110, который был в фильме Матрица. Это просто еще один старый телефон Nokia.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia хочет возродить культовый телефон XpressMusic.

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Теги: Nokia, телефон
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.03.2020, 10:09
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гость
Ох и жлобьё, неужели нельзя добавить туда интернет и сделать экран побольше?
Vixerunt    20.03.2020, 10:04
Оценка:  0
Vixerunt
я раньше покупал тел Nokia 1 раз в 5 лет и горя не знал, а сейчас уже 3-й смартфон за год. Смартфоны реально слабо-надёжные ещё и не поехать с ним толком никуда. Батарея за 2 дня сядет. По больше части все эти смартфоны это дорогие игрушки от которых не так уж и много пользы если вы рабочий человек.
БРОКЕР2020    20.03.2020, 09:49
Оценка:  0
БРОКЕР2020
40 баксов за ностальгию - многовато
гость  (аноним)  20.03.2020, 09:45
Оценка:  0
гость
завидуйте владельцы смартфонов!!! "который может работать в течение месяца"
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