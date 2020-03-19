Android будет блокировать все приложения не из магазина Google Play
Компания Google внедряет новые функции "Дополнительной защиты" (Advanced Protection). Ранее такая защита лишь контролировала безопасность учетных записей и данных. Но сейчас приложение будет проверять ваши программы на смартфоне.
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Антивирус Play Protect автоматически активируется на всех смартфонах, которые подключили Advanced Protection, и начнет сканировать приложения не только из Google Play. Если антивирус обнаружит попытку установки APK-файла, которого нет в магазине, установка будет блокироваться.
Как сообщают в Google "эти меры помогут защитить пользователей от потенциально опасных приложений, которые не прошли предварительное тестирование в магазине. Исключением станут лишь игры и программы, загруженные производителем или установленные через Android Debug Bridge. Тех приложений, которые были скачаны до активации Advanced Protection, проверка не коснётся".
Обновление Play Protect началось с 18 марта. Функция проверки включится на устройствах пользователей, чьи учетные записи подключены к Advanced Protection.
Напомним, ранее сообщалось, что китайские компании создадут замену Google Play.
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