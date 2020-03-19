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Android будет блокировать все приложения не из магазина Google Play

Комментариев: 2
Обновление с новой степенью защиты уже рассылается на телефоны.
Установка не из магазина будет блокироваться
Установка не из магазина будет блокироваться
9to5google

Компания Google внедряет новые функции "Дополнительной защиты" (Advanced Protection). Ранее такая защита лишь контролировала безопасность учетных записей и данных. Но сейчас приложение будет проверять ваши программы на смартфоне.

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Антивирус Play Protect автоматически активируется на всех смартфонах, которые подключили Advanced Protection, и начнет сканировать приложения не только из Google Play. Если антивирус обнаружит попытку установки APK-файла, которого нет в магазине, установка будет блокироваться.

Как сообщают в Google "эти меры помогут защитить пользователей от потенциально опасных приложений, которые не прошли предварительное тестирование в магазине. Исключением станут лишь игры и программы, загруженные производителем или установленные через Android Debug Bridge. Тех приложений, которые были скачаны до активации Advanced Protection, проверка не коснётся".

Обновление Play Protect началось с 18 марта. Функция проверки включится на устройствах пользователей, чьи учетные записи подключены к Advanced Protection.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские компании создадут замену Google Play.

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Теги: Google, Google Play
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Комментариев (2)
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WTF  (аноним)  19.03.2020, 18:02
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WTF
гость (аноним) 19.03.2020, 17:58 Оценка: 0

В корень зришь!!!
гость  (аноним)  19.03.2020, 17:58
Оценка:  0
гость
Так бы и писали, гугл будет блокировать установку всех тех программ, в которых нет гугловских закладок...
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