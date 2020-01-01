Плазменное солнце своими руками: Эксперименты

Как сделать плазменную серную лампу в домашних условиях.

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Блогер из Огненное ТВ решил сделать плазменный источник света квазисолнечного спектра. Оказывается, свет серной плазмы по спектру очень сильно похож на спектр света солнца.

При этом ультрафиолета и инфракрасного света практически нет. То есть, почти вся энергия превращается в видимый свет. Естественно, по светоотдаче такие лампы получаются круче, даже чем натриевые лампы высокого давления.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самые простые ламповые часы своими руками.