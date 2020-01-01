Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Android 11 появится быстрый обмен файлами между телефонами

Комментариев: 0
Функция обмена файлами будет доступна для всех телефонов.
В Android 11 появится быстрая передача файлов
В Android 11 появится быстрая передача файлов
engadget.com

Компания Google выпустила вторую сборку Android 11 для разработчиков, и в своих замечаниях по поддержке и выпуску технический гигант подтвердил, что работает над AirDrop-подобной функцией для своей мобильной платформы. Как обнаружил 9to5Google, в части заметок упоминается функция для обмена файлами под названием "Быстрый обмен". Сейчас существует проблема с этой функцией: когда она используется между двумя устройствами Pixel 4, телефон получателя сообщает, что не получил файл, даже если передача прошла успешно.

Читай также: Android откажется от 32-битных приложений

Первые сообщения о возможностях совместного использования, появившиеся в середине 2019 года, назывались "Fast Share". И хотя в описании Google называет его так же, недавнее обнаружение функции разработчиками XDA показало, что она была переименована в "Nearby Sharing". Как бы это ни называлось, это даст вам возможность легко обмениваться файлами с другими пользователями Android в непосредственной близости. Google еще не сообщила, когда она выпустит эту функцию, но ожидается, что возможность совместного использования будет доступна и в более старых версиях платформы.

Напомним, ранее сообщалось, что в честь 20-летия Google показал будущее поиска.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Google, Android 11
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь