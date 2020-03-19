Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Hisense выпустила первый телевизор с двумя экранами

Комментариев: 1
Телевизор с разрешением 8K UHD имеет дополнительный дисплей для вывода информации.
8K Pro TV (85U9E)
8K Pro TV (85U9E)
Hisense

Компания Hisense выпустила смарт-телевизор 8K Pro TV (85U9E). Китайский производитель называет его первым в мире телевизором с разрешением 8K UHD и двумя дисплеями. Его анонс состоялся на выставке IFA Berlin 2019, но выпустили его только сейчас.

Читай также: Sony анонсировала сразу два планшета

Основной дисплей имеет 85 дюймов по диагонали, а дополнительный - 28 дюймов. Hisense не уточняет, как именно будет применяться второй экран, но по изображениям видно, что его используют для вывода дополнительной информации.

Главная панель телевизора имеет разрешением 7680х4320 точек, а также поддерживает HDR и частоту обновления 120 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 2500 нит, а коэффициент контрастности – 80 000 к 1.

Как говорит производитель, в плане точности цветопередачи телевизор может соревноваться со смартфонами Apple последнего поколения. Все из-за 10-битного отображения цвета

Читай также: Телевизор со сворачивающимся экраном выйдет в 2019 году

Hisense 8K Pro TV также имеет подсветку Mini-LED с 1694 зонами, которой управляет собственный микропроцессор. Есть еще выделенный блок для искусственного интеллекта, который имеет два ядра и обрабатывает информацию со скоростью 6,5 TOPS.

Кроме того, телевизор имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Новинка работает на Android.

Стоимость Hisense 8K Pro TV - $11350.

Напомним, ранее сообщалось, что Hisense выпустила первый смартфон с цветным экраном из электронных чернил.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Hisense, телевизор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.03.2020, 13:59
Оценка:  0
гость
Да, хоть с тремя экранами!
Смотреть по ящику что? Поплавского, Сердючку, старое совковое говно?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь