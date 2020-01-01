Умер астронавт лунной миссии Аполлон-15

Альфред Уорден умер в возрасте 88 лет.

Астронавт Альфред Уорден, который совершил первый в мире выход в открытый космос, когда он возвращался домой с Луны в 1971 году, умер в возрасте 88 лет.

Смерть Уордена была объявлена ​​его семьей в среду утром (18 марта). Недавно у него развилась инфекция, и он получил медицинскую помощь в Медицинском центре в Хьюстоне. Уорден был перемещен в дом для выздоравливающих в Шугар-Ленде, штат Техас.

Альфред Уорден NASA

“Ал умер во сне прошлой ночью. Семья благодарит вас всех за вашу доброту, мысли и молитвы“, - говорится в заявлении, опубликованном в Твиттере Уордена.

Альфред «Аль» Меррилл Уорден родился 7 февраля 1932 года в Джексоне, штат Мичиган, в 1955 году окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Он получил степень магистра в области космонавтики и авиационной техники, а также приборостроения. из Мичиганского университета в 1963 году.

Выбранный NASA в 1966 году, Уорден совершил свой первый и единственный полет в космос в качестве пилота командного модуля Аполлона-15, четвертой миссии по посадке людей на Луну. Уорден оставался на лунной орбите на борту командного модуля Apollo 15, в то время как два его члена экипажа, Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин, провели почти три дня, исследуя лунную поверхность.

Альфред Уорден NASA

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“Только 24 человека покинули орбиту Земли и отправились на Луну. Я один из них“, - написал Уорден в своей автобиографии 2011 года. “Этот эксклюзивный клуб настолько маленький, что я все еще удивлен, что меня впустили“.

Уорден попал в Книгу рекордов Гиннесса как “самый изолированный человек“, находясь на расстоянии 3600 километров от других людей - Скотта и Ирвина на поверхности Луны. Уорден три дня провел на орбите Луны, проводя научные эксперименты и делая фото поверхности нашего спутника.

Альфред Уорден NASA

Уорден развернул штанги с инструментами для измерения очень тонкой атмосферы Луны и поиска излучения, испускаемого с поверхности Луны. Он также использовал панорамную камеру, чтобы запечатлеть неизведанные области на обратной стороне Луны.

Чтобы вернуть эти данные на Землю, Уордену нужно было выйти из космического корабля Apollo 15 и извлечь кассеты с пленкой из картографической и панорамной камер, установленных на внешней стороне модуля. После возвращения Скотта и Ирвина с поверхности Луны и выхода с лунной орбиты Уорден вошел в историю, выполнив самый дальний выход в отрытый космос. В течение 39 минут и 7 секунд он плавал в космическом вакууме на расстоянии более 315 500 км от Земли.

Альфред Уорден NASA

“Я понял, что у меня есть уникальная точка зрения: я мог видеть всю Луну, если бы я смотрел в одном направлении. Повернув голову, я мог видеть всю Землю. Вид, который невозможно увидеть ни на Земле, ни на Луне. Я должен был быть достаточно далеко от обоих. За всю историю человечества никто не мог увидеть то, что я мог, просто повернув голову. Это было невероятно“, - сказал Уорден.

Напомним, ранее сообщалось, что лунным кратерам дадут имена астронавтов.