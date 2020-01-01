Самые простые ламповые часы своими руками: Эксперименты
Такие часы делаются из газоразрядных индикаторов.
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Советские газоразрядные индикаторы - источник ламповости и атмосферы ретро, особенно если сделать из них часы. В этом видео блогер AlexGyver показал, как сделать такие часы на базе Arduino в корпусе в стиле стим-панк.
Напомним, ранее блогер показал, как сделать крутые RGBW панели своими руками.
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