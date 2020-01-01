Apple анонсировала новый iPad Pro и MacBook Air

Компания Apple провела онлайн-анонс своих новинок.

iPad Pro

Apple анонсировала новый iPad Pro, доступный в Интернете по цене от 799 до 949 долларов, в зависимости от размера. Главная особенность Apple состоит в том, что у нее есть сканер LIDAR, а также камера для определения глубины и AR, но большинство людей заметят новую клавиатуру, которую вы можете получить с планшетом.

Клавиатура раскладывается и поднимает iPad в более удобное положение для просмотра. На нем также есть трекпад. Apple говорит: "Вместо того, чтобы копировать опыт работы с macOS®, поддержка трекпада была полностью переосмыслена для iPad. Когда пользователи перемещают палец по трекпаду, указатель элегантно преобразуется, чтобы выделить элементы пользовательского интерфейса". Вы можете увидеть очень краткие примеры его использования в видео ниже.

Читай также: Каких сюрпризов ожидать поклонникам Apple: лэптоп с поддержкой 5G, свежий дизайн AirPods и другие новинки

Apple называет ее "Волшебной клавиатурой", что соответствует бренду, который она недавно использовала на переработанной и улучшенной клавиатуре MacBook. Он имеет подсветку и имеет "плавную регулировку угла". К сожалению, он не будет доступен до мая, но будет совместим и с прошлогодними iPad Pro.

Что касается самого iPad Pro, у Apple исторически было много дополнительной мощности в процессоре, и на этот раз, похоже, ничего не изменилось. Apple называет его "бионическим чипом A12Z" с восемью ядрами в графическом процессоре, и Apple не стесняется говорить, что он "более мощный, чем большинство ноутбуков с Windows". Они также сделали для него рекламный ролик в стиле классической рекламы "Что такое компьютер". Срок службы батареи оценивается в 10 часов, и он поддерживает гигабитный LTE, но не 5G.

Массив из трех камер может выглядеть точно так же, как три камеры на iPhone 11 Pro, но на iPad Pro это другая конфигурация. Существует обычный широкоугольный и сверхширокий, но третий датчик - это LIDAR, который использует лазер для измерения глубины и дополненной реальности.

MacBook Air

MacBook Air apple

16-дюймовый MacBook Pro от Apple больше не является единственным ноутбуком компании с надежной клавиатурой. Apple анонсировала обновленный ноутбук MacBook Air с улучшенной клавиатурой с ножничным переключателем, маркированной как «Волшебная клавиатура», которая угробила противоречивый механизм «бабочки» модели предыдущего поколения. Он имеет тот же 1 мм хода клавиатуры, что и 16-дюймовый Pro.

Читай также: Новый MacBook Air оказался хуже предшественника

По словам Apple, новый Air также обеспечивает удвоенную производительность благодаря процессорам Intel 10-го поколения и четырехъядерному процессору Core i7 с частотой 1,2 ГГц. И она обеспечивает повышение производительности графики на 80 процентов, поскольку Air теперь оснащена графикой Intel Iris Plus. Он поставляется с вдвое большим объемом памяти, чем предыдущий компьютер, - теперь он начинается с 256 ГБ. Вы можете настроить его до 2 ТБ.

MacBook Air 2020 года имеет базовую цену $ 999 (и $ 899 для студентов и преподавателей).

Он не включает в себя те же потрясающие динамики, что и 16-дюймовый MacBook Pro, хотя Apple заявляет, что Air этого года имеет "усовершенствованные стереодинамики для захватывающего, широкого стереозвука для таких видов деятельности, как просмотр контента Apple TV + или игры в Apple Arcade". Внутри также имеется три микрофона для улучшенного захвата голоса.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новые смарт-часы с Touch ID.