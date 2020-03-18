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Коронавирус: Пилот написал в небе послание "Оставайтесь дома"

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Австрийский пилот оставил надпись в небе.
Пилот оставил надпись в небе
Пилот оставил надпись в небе
flightradar

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По мере того, как COVID-19 распространяется по всему миру, и все больше и больше стран призывают людей сократить социальные взаимодействия, некоторые становятся изобретательными, чтобы больше людей увидели советы.

Один пилот из Австрии сел на свой маленький самолет, чтобы распространить в небе послание: “Оставайся дома“.

Пилот поднялся в небо примерно на тридцать минут, летая взад и вперед, чтобы создать узор в небе. Это могло показаться странным для любого, кто наблюдал с земли, однако, как только он благополучно приземлился, стало ясно, что он делал.

Напомним, ранее сообщалось, что GOG отдает 27 игр бесплатно, лишь бы вы оставались дома.

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Теги: коронавирус, самолет
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Комментариев (1)
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ziguru    18.03.2020, 16:28
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ziguru
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы экономику не валило
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