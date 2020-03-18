Коронавирус: Пилот написал в небе послание "Оставайтесь дома"
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По мере того, как COVID-19 распространяется по всему миру, и все больше и больше стран призывают людей сократить социальные взаимодействия, некоторые становятся изобретательными, чтобы больше людей увидели советы.
Один пилот из Австрии сел на свой маленький самолет, чтобы распространить в небе послание: “Оставайся дома“.
Pilot writes message for world in the sky: 'Stay home' https://t.co/6MboSPXgpA— CNET News (@CNETNews) March 16, 2020
Пилот поднялся в небо примерно на тридцать минут, летая взад и вперед, чтобы создать узор в небе. Это могло показаться странным для любого, кто наблюдал с земли, однако, как только он благополучно приземлился, стало ясно, что он делал.
Напомним, ранее сообщалось, что GOG отдает 27 игр бесплатно, лишь бы вы оставались дома.
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