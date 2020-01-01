Apple патентует безразмерную тактильную мышку

Мышка будет менять форму под руку пользователя.

По большей части компьютерные периферийные устройства, такие как мыши, были спроектированы так, чтобы быть универсальными, хотя иногда существуют определенные мыши, которые лучше подходят одному человеку, чем другому. К сожалению, создание мышей нестандартного размера просто не представляется возможным, но это не значит, что Apple не собирается этого делать.

Патент Apple uspto.gov

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Согласно недавно открытому патенту, похоже, что Apple думает о создании мыши, которая может изменять свою форму. Это будет зависеть от механизмов, которые могут манипулировать внешним видом мыши и изменять ее, чтобы оптимизировать форму под руку пользователя.

При этом Apple не будет первой, кто попытается создать мышь, способную изменить размер или форму. Так, компания Mad Catz создала игровую мышь под названием R.A.T., которая позволяет пользователям настраивать определенные физические атрибуты, чтобы лучше соответствовать пользователю.

Тем не менее, учитывая, что это патент, неясно, планирует ли Apple его реализовать.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала гибкий iMac.