Вертолеты и самолеты хотят перевести на бесконтактное управление полетом

Управлять летающим средством можно с планшета.

Технологический стартап Skyryse анонсировал новую систему автоматизации полетов, которая потенциально может быть интегрирована в самые разные самолеты - от обычных вертолетов и самолетов до eVTOL следующего поколения.

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Эта система, называемая FlightOS, использует бортовые компьютеры для управления всеми аспектами полета, используя внешний радар и датчики для ситуационной осведомленности в реальном времени. Пилот управляет системой управления самолетом с помощью сенсорного планшета или джойстика.

"Наша цель в Skyryse - привнести безопасность и возможности самолетов в XXI век с помощью передовых технологий, позволяющих каждому пилоту летать так же безопасно, как и самым опытным пилотам в мире", - заявил Марк Гроден, основатель и генеральный директор Skyryse.

С помощью своей автономной системы FlightOS Skyryse стремится значительно сократить подготовку, необходимую для пилотов, чтобы научиться управлять самолетом или безопасно выполнять сложные миссии.

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"Мы хотим, чтобы каждый пилот научился летать на любом самолете, вертолете или самолете, и сделать это так же легко, как научиться водить. Наша система позволяет пилоту сосредоточиться на том, куда вы хотите пойти и что вы хотите сделать, в то время как наши бортовые системы управляют самолетом для них. Мы хотим видеть больше мужчин и женщин в кабине, с большими возможностями и более безопасными полетами, чем когда-либо прежде".

Напомним, ранее сообщалось, что создан самый безопасный вертолет в мире.