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Microsoft закрывает магазины, но продолжит платить продавцам

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Из-за коронавируса будут закрыты все фирменные магазины.
Магазины Microsoft закрыли по всему миру
Магазины Microsoft закрыли по всему миру
EPA/UPG

Microsoft закрывает свои магазины по всему миру в ответ на эскалацию вспышки коронавируса. В электронном письме клиентам компания сказала: "Мы закрываем отделения Microsoft Store, чтобы помочь защитить здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников. В это беспрецедентное время лучший способ, которым мы можем служить вам, - это делать все возможное, чтобы помочь минимизировать риск распространения вируса". Microsoft также заявила, что продолжит платить сотрудникам зарплату.

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На такой шаг пошли и другие компании, придерживающиеся рекомендаций правительства США по ограничению собраний более 10 человек. Например, Apple недавно объявила о закрытии всех своих магазинов за пределами материкового Китая до 27 марта. Microsoft не указала сроки закрытия своих магазинов.

В эти беспрецедентные времена технологические компании приобретают новую социальную направленность: многие адаптируют свои обычные предложения, чтобы помочь обществу во время вспышки вируса, а правительственные чиновники призывают их помочь найти способы борьбы с пандемией. Таким образом, Microsoft также опубликовала совместное заявление с Facebook, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube, заявив, что они работают вместе, чтобы сообщество было "здоровым и безопасным".

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Теги: Microsoft, коронавирус
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