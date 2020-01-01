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Первую партию Redmi Note 9 раскупили за минуту

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Продажи Redmi Note 9 официально стартовали в Индии.
Первую партию Redmi Note 9 раскупили за минуту

Устройство, анонсированное на прошлой неделе, было распродано за считанные минуты. У тех, кто не успел его купить, будет шанс сделать это в следующий вторник, 24 марта.

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Базовая модель с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти стоит $175, а вариант 6/128 ГБ обойдется покупателям в $215. Redmi Note 9 Pro поставляется с 6,67-дюймовым дисплеем FHD +, набором микросхем Snapdragon 720G, 48-мегапиксельной основной камерой и 52020 мАч батареей с быстрой зарядкой 18 Вт.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала новый вид поворотной камеры.

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Теги: Redmi Note 9, Xiaomi
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