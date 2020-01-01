Гиперкуб своими руками: Эксперименты

Такой куб выглядит очень эффектно и удивит любого.

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Гиперкуб, или тессеракт - четырехмерный куб. Вообще в трехмерном пространстве он существовать не может, но при помощи магии зеркал можно открыть для себя чуть больше измерений. Сегодня мы вооружимся адресной светодиодной лентой и Ардуино и погрузимся в бесконечные зеркальные коридоры гиперкуба.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.