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Apple случайно засветила новые iPad Pro

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Информацию быстро удалили, но характеристики уже появились.
iPad может выйти уже скоро
iPad может выйти уже скоро
macrumors.com

Данные об iPad Pro появились на официальном китайском сайте поддержки Apple. Информацию быстро удалили, но пользователи успели сделать скриншоты. 

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Всего в общий доступ попали четыре модели. 

  • A2228: 11-дюймовый iPad Pro Wi-Fi
  • A2231: 11-дюймовый iPad Pro Wi-Fi + Cellular
  • A2229: 12,9-дюймовый iPad Pro Wi-Fi
  • A2233: 12,9-дюймовый iPad Pro Wi-Fi + Cellular

Все это свидетельствует о том, что обновление iPad Pro может быть уже на горизонте. Несколько месяцев назад аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) прогнозировал, что Apple выпустит новые модели iPad Pro с системой задней камеры с тремя объективами и 3D-зондированием для дополненной реальности в первой половине 2020 года, хотя неясно, внес ли коррективы коронавирус в эти планы.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple хочет выпустить недорогой iPad.

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Теги: iPad, Apple
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