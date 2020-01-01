Xiaomi запатентовала новый вид поворотной камеры
Компании рассматривают различные форм-факторы для размещения селфи-камеры. Это и челка над экранов, и каплевидные вырезы, и дырявые экраны. Xiaomi решила пойти своим путем, запатентовав новую идею для экрана.
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Новый патент, полученный Xiaomi, показывает конструкцию экрана, который можно сложить, чтобы передняя камера использовалась и в качестве задней.
Патент отличается от обычных мобильных телефонов, которые поддерживают перевороты объектива. Этот патент от Xiaomi показывает, что в нем используется гибкий материал для экрана, в который и встроена камера
Таким образом, самая большая особенность патента Xiaomi заключается в том, что экран откидывается назад, а камера следует за ним.
Поскольку нынешние мобильные телефоны со складным экраном не получили широкого распространения, пока неизвестно, будет ли это решение серийно выпускаться на рынке в будущем.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами.
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