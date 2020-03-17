Крупнейшие IT-компании сделали совместное заявление по коронавируск

Компании начали борьбу с дезинформацией по коронавирусу.

Совместное заявление компаний Microsoft, Facebook, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube разместили в Twitter. Компании начали сотрудничество против распространения дезинформации по коронавирусу

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"Мы тесно сотрудничаем в части ответных мер против COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, одновременно совместно борясь с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяя на наших платформах надежный контент и делясь критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру. Мы приглашаем другие компании присоединиться к нам, поскольку мы работаем над тем, чтобы сохранить здоровье и безопасность наших сообществ".

A joint industry statement on COVID-19 from Microsoft, Facebook, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter and YouTube: pic.twitter.com/uKEXvjMuBi — Microsoft (@Microsoft) March 17, 2020

Напомним. ранее сообщалось, что Facebook будет бороться с коронавирусом в рекламе.