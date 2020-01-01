Видео дня: Экстренное обращение Зеленского и Эпидемию не остановить

В трендах YouTube - коронавирус.

Экстренное обращение Зеленского от 16 марта

Читай также: Видео дня: Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия) и Евровидение 2020

Владимир Зеленский рассказал о ряде неотложных мер, которые помогут приостановить распространение коронавируса по территории Украины. Кроме того, президент обещает максимально часто информировать сограждан об актуальной ситуации по противодействию болезни.

Епідемію не спинити: коронавірус в Європі поширюється в рази швидше, аніж у Китаї

Читай также: Видео дня: Самые необычные внедорожники всех времен

В Западной Европе в это время - вслед за Италией - закрывают на карантин свои страны Испания и Франция. На улицу в Испании теперь можно выходить только по необходимости. Все развлекательные заведения - рестораны, кафе, кинотеатры, клубы - в экстренном порядке закрыла и Франция. Коронавирус в Европе распространяется в разы быстрее, чем в Китае.

Напомним, днем ранее в тренды попали Little Big - Uno и Ответы на вопросы о коронавирусе.