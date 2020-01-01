Видео дня: Экстренное обращение Зеленского и Эпидемию не остановить
Экстренное обращение Зеленского от 16 марта
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Владимир Зеленский рассказал о ряде неотложных мер, которые помогут приостановить распространение коронавируса по территории Украины. Кроме того, президент обещает максимально часто информировать сограждан об актуальной ситуации по противодействию болезни.
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В Западной Европе в это время - вслед за Италией - закрывают на карантин свои страны Испания и Франция. На улицу в Испании теперь можно выходить только по необходимости. Все развлекательные заведения - рестораны, кафе, кинотеатры, клубы - в экстренном порядке закрыла и Франция. Коронавирус в Европе распространяется в разы быстрее, чем в Китае.
Напомним, днем ранее в тренды попали Little Big - Uno и Ответы на вопросы о коронавирусе.
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