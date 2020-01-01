В обновлении Windows 10 появилась полноэкранная реклама

Microsoft навязчиво предлагает свои продукты.

Microsoft бомбардирует пользователей Windows 10 полноэкранными баннерами, информируя их о своих услугах и функциях, таких как OneDrive. Ранее такие предложения отображалось только при первом запуске устройства или после чистой установки Windows 10, но позже Microsoft начала раздражать больше пользователей постоянными уведомлением. Пользователи сообщают, что уведомление появилось после недавнего обновления Windows.

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Microsoft сообщает, что в рекламе Windows указывается ряд служб, которые вы можете использовать после настройки учетной записи Microsoft. Например, уведомление рекомендует пользователям ознакомиться со следующими услугами:

Your Phone - подключите свой телефон Android к ПК с Windows.

Windows Hello - Microsoft рекомендует настроить Windows Hello для дополнительной безопасности.

Office 365 - Уведомление продвигает Office 365.

Кроссплатформенность и опыт работы с устройствами с учетной записью Microsoft.

Onedrive.

С помощью этой подсказки Microsoft надеется привлечь больше пользователей для служб Windows 10 и учетных записей Microsoft и их использования. Полноэкранная подсказка может быть полезна для, но некоторых людей может напугать, поскольку она напоминает опыт загрузки нового устройства.

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Если вы не хотите настраивать эти службы или уже включили некоторые из них, вы можете пропустить уведомление, но приглашение может появиться снова после установки обновления или иногда после перезагрузки.

К счастью, Microsoft позволяет ускорить процесс загрузки Windows, навсегда отключив приглашение. Чтобы отключить это уведомление, выполните следующие действия.

Нажмите клавишу Windows + I, чтобы открыть настройки.

В Настройках перейдите к Системе> Уведомления и действия.

Снимите галочку ТЕХНО

Прокрутите список и найдите "Получать советы, подсказки, и рекомендации при использовании Windows. Там снимите галочку, и уведомление больше не будет отображаться.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows приводит к сбою в работе компьютеров.