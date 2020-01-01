Запуск PlayStation 5 и Xbox X могут перенести из-за коронавируса

Приставка вряд ли выйдет в срок.

Коронавирус сейчас во всех заголовках, и мы подозреваем, что это он не исчезнет в ближайшее время, как бы нам этого ни хотелось. Судя по свежему отчету DFC Intelligence, опубликованного недавно исследовательской компанией, основанной в 1994 году, существует очень реальный шанс того, что одна или обе консоли следующего поколения от Sony и Microsoft, PlayStation 5 и Xbox Series X, пропустят запланированное окно выпуска в конце 2020 из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных COVID-19.

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Коронавирус, вероятно, окажет значительное краткосрочное влияние на доставку обеих систем. Существует большая вероятность того, что одна или обе системы не будут запущены в 2020 году. Если системы запустятся, поставки, вероятно, будут ограничены, и начальная цена может быть выше, чем ожидалось.

В настоящее время экономика находится в беспрецедентном состоянии неопределенности. Даже если ситуация прояснится через несколько недель, способность производства и выпуска новой игровой системы высокого класса уже серьезно пострадала.

AMD, которая поставляет собственные SoC для PlayStation 5 и Xbox Series X, совсем недавно заявила, что чипы следующее поколения все еще не в производстве. Тем не менее, нельзя откладывать возможность отсрочки, поскольку пандемия в Китае постепенно стихает, а в Европе и Северной Америке она только начинается.

Хорошей новостью является то, что потребительский спрос, вероятно, будет сильнее, чем когда-либо. Спрос будет значительно превышать предложение и в долгосрочной перспективе, что может увеличить общие продажи. Кроме того, обилие правительственных и общественных мер предосторожности должно помочь обеспечить сравнительно краткосрочный кризис.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет бороться с коронавирусом в рекламе.