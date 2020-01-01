Объявлена дата презентации OnePlus 8

Смартфон покажут онлайн, никаких живых презентаций.

Серия OnePlus 8 - одна из самых ожидаемых линеек смартфонов в первой половине 2020 года. И компания наконец-то сообщила дату выхода новой серии. Официальный аккаунт OnePlus на Weibo опубликовал дату: 18 марта.

Читай также: OnePlus выпустит смартфон с самым быстрым экраном

В профиле в социальных сетях говорится, что 18 марта компания покажет что-то новое. Учитывая сроки, можно предположить, что этот тизер говорит о запуске OnePlus 8. Последние слухи говорят о том, что модели OnePlus 8 и 8 Pro могут быть анонсированы примерно в середине апреля, поэтому компания может официально объявить дату запуска OnePlus 8 на этой неделе. Учитывая ситуацию в Китае и остальном мире, вполне вероятно, что мероприятие по запуску будет проведено в автономном режиме. Тем не менее, еще не получено официальное заявление от компании.

Мы ожидаем увидеть как минимум две новые модели в серии OnePlus 8: OnePlus 8 Pro и OnePlus 8. Ожидается, что стандартная модель будет оснащена тройной камерой на задней панели. Напомним, модель Pro также недавно была замечена в руках Роберта Дауни-младшего.