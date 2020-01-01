Fujitsu случайно засветила неанонсированный смартфон

Телефон на некоторое время появился на официальном сайте, но его убрали.

Недавно компания Qualcomm подтвердила список грядущих смартфонов на базе платформы Snapdragon 865. Список включает в себя названия различных телефонов от основных производителей смартфонов. Как сообщается, необъявленный смартфон появился на официальном сайте компании со всеми его характеристиками и изображениями. Но позже список убрали.

Телефон Fujitsu Arrow 5G с номером модели F-51A имеет изогнутый экран с дырочкой в ​​правом верхнем углу. Размер его экрана составляет 6,7 дюйма, и он поддерживает разрешение Full HD + 1080 x 2340 пикселей. Экран защищен Gorilla Glass 5. Телефон оснащен фронтальной камерой на 32 мегапикселя. Дисплей AMOLED интегрирован с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Fujitsu Arrow 5G gizmochina.com/

Мобильная платформа Snapdragon 865 сочетается с 8 ГБ оперативной памяти. Телефон предлагает пользователям с собственным хранилищем 128 ГБ. Android 10 OS поставляется c телефоном из коробки.

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Задняя панель Fujitsu Arrows 5G имеет квадратную камеру. Он включает 48-мегапиксельную основную матрицу и дополнительные 16,3-мегапиксельную и 8-мегапиксельную, а также двойную светодиодную вспышку. Камеры поддерживают видеосъемку 4K, оптическую стабилизацию изображения и 3-кратный оптический зум. Аппарат будет поставляться с Adobe Photoshop Express для одновременной съемки и редактирования фотографий.

Fujitsu Arrow 5G gizmochina.com/

Fujitsu Arrow 5G оснащен батареей емкостью 4070 мАч с поддержкой быстрой зарядки USB-PD. Флагманский телефон 5G оснащен корпусом с классом защиты IP68. Другие функции смартфона включают FM-радио, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и NFC. В нем отсутствует поддержка 3,5-мм аудиоразъема.

Fujitsu Arrow 5G имеют размеры 164x76x7,8 мм и весят 180 граммов. В настоящее время нет информации о ценах и дате выпуска смартфона. Официальный список телефона показал, что это будет "скоро" "Весной 2020".

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые частые причины поломки смартфонов.