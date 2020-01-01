Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Microsoft хоронит популярный язык программирования

Комментариев: 0
Visual Basic больше не будет поддерживаться компанией.
Visual Basic проиграл в войне с C#
Visual Basic проиграл в войне с C#
Techcelup.com

Многие разработчики начинали с Visual Basic, но, похоже, дни языка программирования сочтены. Microsoft заявила, что больше не будут добавлять какие-либо новые функции в язык.

Читай также: На Windows 10 для смартфонов поставили крест

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Язык проиграл в конкуренции с C#, так как более ранние разработчики Visual Basic перешли на этот язык, и большинство примеров кода теперь только для C#.

Хотя никакие новые функции не будут добавлены, компания все же внесет улучшения в Visual Studio.

"Visual Studio регулярно добавляет новые функции для улучшения взаимодействия с разработчиками, включая тех, кто использует Visual Basic и .NET Core или .NET Framework. Примером является недавнее добавление IntelliCode для Visual Basic".

Также язык Visual Basic сохранится в программной платформе .NET 5.  

Напомним, Visual Basic дебютировал в 1991 году, став продолжением языка Basic. 

Ранее сообщалось, что Microsoft полностью откажется от Flash.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: язык программирования, программирование, Microsoft
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь