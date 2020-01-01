Коронавирус не помешает Китаю запустить миссию на Марс

Распространение коронавируса не повлияло на космическую программу Китая.

Китай планирует начать свою первую сольную межпланетную миссию в июле, но коронавирус сильно затруднил и замедлил активность в стране. Удержит ли вспышка COVID-19 Китай от запуска на Марс?

В январе китайские власти приняли ряд мер в отношении поездок и приняли меры по карантину для борьбы с распространением инфекции. Это означало, что многие сотрудники, в том числе работающие в космическом секторе, не могли вернуться на работу.

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Однако в настоящее время ситуация выглядит благоприятной для китайской миссии на Марс, которая отправит на Красную планету и орбитальный аппарат, и ровер. Работа на объектах, предназначенных для производства и испытаний космических аппаратов и ракет-носителей, продолжается, несмотря на проблему с рабочей силой.

Это стало возможным благодаря введению мер предосторожности, таких как использование масок, запрет на использование лифтов, подача обедов в отдельных ящиках и дезинфекция зданий.

И центр запуска спутников Сичан в провинции Сычуань уже возобновил запуск.

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Вэньчан, новый прибрежный космодром Китая на острове Хайнань, в настоящее время готовится к запуску двух новых ракет. Так, в апреле пройдут испытания нового космического корабля с экипажем.

Это хорошая новость для китайской миссии "Марс", которая стартует из Вэньчана в июле.

Огромная ракета Long March 5, которая запустит миссию, успешно вернулась в декабре. Ее предыдущий запуск в июле 2017 года закончился неудачей, что повлияло на запуски.

Ракета для полета на Марс прошла успешные испытания двигателей в январе. Марсоход прошел испытания в космической среде в конце января. Несмотря на отсутствие официального комментария по поводу миссии, первая полностью китайская экспедиция на Марс, похоже, идет полным ходом. И планы относительно более скорых запусков осуществляются в Сичане и Вэньчане. Китай также, похоже, придерживается планов запуска - более 40 раз в 2020 году.

Однако одна коммерческая космическая компания в Китае сильно пострадала от вируса. Запуск провайдера Expace, которая имеет свои производственные центры в городе Ухань, в настоящее время находится в закрытом состоянии. Global Times сообщает, что Expace вряд ли выполнит свои планы по проведению четырех или пяти запусков своих ракет Kuaizhou в первой половине 2020 года. Expace находится в подчинении CASIC, гигантского государственного оборонного подрядчика и производителя ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Марс хотят покорить при помощи банка спермы.