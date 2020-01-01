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Рентгеновская трубка своими руками: Эксперименты

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Можно ли дома создать настоящий рентгеновский аппарат?

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Блогер из Огненное ТВ решил собрать конструкцию, максимально похожую на рентгеновскую трубку и посмотреть, получится ли выдавить из нее хоть сколько-нибудь рентгеновских лучей.

Внимание, спойлер - не получилось. Все потом, что в домашних условиях получить настоящий вакуум очень сложно. А из-за этого происходит большая просадка высокого напряжения. И даже высокого напряжения в 80 000 вольт недостаточно, нужна еще и достаточно большая мощность.

Напомним, ранее блогер показывал, как сделать плазменный распылитель металлов своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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