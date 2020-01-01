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Коронавирус: Twitter перевел всех сотрудников на домашний режим работы

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Переход на обязательную работу из дома объявлен для всех сотрудников по всему миру.
Сотрудники компании могут теперь работать дома
Сотрудники компании могут теперь работать дома
freepik.com

Сервис микроблогинга перевел всех своих сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщается в официальном блоге компании

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"Нашим главным приоритетом остается здоровье и безопасность наших сотрудников, и мы также несем ответственность за поддержку наших сообществ, тех, кто уязвим, и поставщиков медицинских услуг, которые находятся на переднем крае этой пандемии. Чтобы продолжить эту инициативу, мы отменяем предыдущие указания о "решительном поощрении работы из дома", представленой 2 марта, и теперь информировали всех сотрудников во всем мире, что они должны работать из дома", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что понимают, что это беспрецедентный шаг, но это беспрецедентные времена. 

Все сотрудники, включая почасовых работников, получат возмещение расходов на их домашний офис, и Twitter будет работать с поставщиками, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей подрядчиков в работе на дому. Они выслушали отзывы сотрудников и расширили политику, включив в нее оборудование для домашнего офиса, такое как столы, стулья для столов и эргономичные подушки для стульев. Также разрешено оплачивать интернет для работы на дому.

Напомним, ранее сообщалось, что Google советует сотрудникам работать из дома.

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Теги: коронавирус, Twitter
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