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Темная тема в Google Play стала доступна для всех

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Не важно, какой у вас стоит Android.
Темная тема есть теперь у всех
Темная тема есть теперь у всех
androidhow.eu

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В то время как телефоны на Android 10 уже несколько месяцев имеют преимущества Dark Mode в Google Play, Google наконец-то представил альтернативный цветной режим для устройств на более низких версиях Android. Согласно последнему сообщению в Twitter из учетной записи Google Play, режим Dark в Google Play теперь доступен на всех устройствах Android.

Чтобы воспользоваться новой опцией, пользователям просто нужно перейти в меню настроек, где теперь будет новый раздел "Тема". Оттуда вы можете переключаться между вариантами темы "Светлая" и "Темная" или оставить системную настройку по умолчанию, которая соответствует исходной теме вашего телефона.

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Кроме того, переключение позволило бы тем, кто уже работает на Android 10, включать световой режим, когда настройки системы установлены на темное, и наоборот. Пока это следовало настройке системы по умолчанию.

Новая тема Dark Mode заменяет белые элементы пользовательского интерфейса на черные и темно-серые, сохраняя при этом свои фирменные зеленые акцентные цвета.

Напомним, ранее сообщалось, что фальшивые приложения в Google Play заразили более полумиллиона устройств.

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Теги: Android, Google Play
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