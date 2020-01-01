Видео дня: Терминатор 6 и коронавирус

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Коронавирус | Новости и тенденции + Советы | Доктор Комаровский

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Коронавирус унес более 4000 жизней, распространился даже на небольшие острова, парализовал Италию и заставил Папу Римского провести первую в истории онлайн-проповедь. Доктор Комаровский выпустил новое видео, в котором рассказал о коронавирусе и способах его избежать.

[BadComedian] - Терминатор 6 ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ

Обзорщик Евген Баженов выпустил новое видео, про продолжение культового фильма Терминатор. Почему новая часть спекулирует на старой франшизе, какие главные проблемы фильма, и почему можно было обойтись без Сары Коннор и постаревшего Т1000.

Напомним, днем ранее в тренды попали Время истекло и МастерШеф. Профессионалы-2.