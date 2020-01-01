Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Терминатор 6 и коронавирус

Комментариев: 0
В тренде - обзор фильма и советы доктора.

Коронавирус | Новости и тенденции + Советы | Доктор Комаровский

Читай также: Видео дня: Коронавирус и Матч Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг

Коронавирус унес более 4000 жизней, распространился даже на небольшие острова, парализовал Италию и заставил Папу Римского провести первую в истории онлайн-проповедь. Доктор Комаровский выпустил новое видео, в котором рассказал о коронавирусе и способах его избежать.

[BadComedian] - Терминатор 6 ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ 

Обзорщик Евген Баженов выпустил новое видео, про продолжение культового фильма Терминатор. Почему новая часть спекулирует на старой франшизе, какие главные проблемы фильма, и почему можно было обойтись без Сары Коннор и постаревшего Т1000.

Напомним, днем ранее в тренды попали Время истекло и МастерШеф. Профессионалы-2.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, Терминатор: Темные судьбы, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь