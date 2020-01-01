Сложный для ремонта: iFixit разобрали Galaxy S20

Смартфон получил 3 из 10 по шкале ремонтопригодности.

Инженеры из iFixit разобрали флагманы Samsung Galaxy S20. Они показали, как полностью разобрали телефон, оценив его ремонтопригодность.

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Оказалось, что для снятия задней крышки нужно использовать фен и специальную присоску. Также сложным для снятия был дисплей, который залили большим количество клея. В неопытных руках экран может просто треснуть при разборе.

Еще одним проблемным модулем оказалась батарея. Она также сильно приклеена к корпусу, а для ее снятия потребовался растворитель.

А снятие антенны и беспроводной зарядки оказалось простым делом. Модули закрепили на обычные винты.

Напомним, ранее сообщалось, что новый складной смартфон Galaxy Fold разобрали, но удалили все фото.