Найдена самая экзотичная экзопланета

Ранее самой экзотичной экзопланетой считалась HD 189733 b, кобальтово-синяя планета, где дождь из расплавленного стекла хлестает со скоростью до 8790 км/ч. Но найдена более экзотическая планета WASP-76 b, где железный дождь падает через густой турбулентный воздух причудливого "сверхбольшого Юпитера", находящегося на расстоянии около 640 световых лет от Солнца в созвездии Рыб.

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WASP-76 b делает один оборот вокруг своей звезды за 1,8 земных суток. Орбита у планеты настолько узкая, что она повернута к звезде только одной стороной. Температура на этой дневной стороне поднимается выше 2400 градусов по Цельсию - достаточно горячая, чтобы испарять металлы - в то время как ночная зона намного холоднее - 1500 градусов, говорят исследователи.

"Это, вероятно, самый экстремальный климат, который мы когда-либо могли найти на планете", - сказал ведущий автор исследования Дэвид Эренрейх, доцент кафедры астрономии в Женевском университете в Швейцарии.

"Мы должны расширить наше понимание того, что такое климат, что такое планетарная атмосфера, чтобы понять этот объект", - добавил Эренрейх.

WASP-76 b был обнаружен в 2013 году. Планета примерно такая же массивная, как Юпитер, но почти в два раза шире, вероятно потому, что огромные радиационные нагрузки, которые экзопланета получает от своей звезды-хозяина, значительно увеличивают ее атмосферу.

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Для нового исследования исследователи изучали WASP-76 b с помощью спектрографа Эшелла для скалистых экзопланет и стабильных спектроскопических наблюдений (ESPRESSO), инструмента, установленного на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили.

ESPRESSO обнаружил сильные признаки паров железа на "вечерней" границе, которая отделяет дневную сторону WASP-76 b от ее ночной. Но никакой подобной сигнатуры не было замечено на "утренней" границе на другой стороне планеты, где ночное время сливается с днем.

"Что-то должно происходить на ночной стороне, что заставляет железо исчезать", - сказал Эренрейх.

Лучшее объяснение, добавил он, заключается в том, что ветры и вращение WASP-76 b переносят испаренное железо со дня в ночь. Ночной покров достаточно холодный, чтобы пары железа могли конденсироваться в облака, которые затем сбрасывали в воздух дождь. Этот дождь может состоять из таких соединений, как сульфид железа или гидрид железа.

Но, "учитывая условия, наиболее вероятным [сценарием] является то, что железо конденсируется в жидкие капли чистого железа", - сказал Эренрейх. "Этот железный дождь, вероятно, в конечном итоге снова возвращается на дневную сторону через атмосферную циркуляцию", - добавил он.

И этот дождь, вероятно, не превращается в слабый туман, потому что большая разница в температуре между двумя половинами WASP-76 b порождает потоки поразительной силы. Эренрейх сказал, что, например, железо в дневном воздухе планеты летит к ночному кругу со скоростью около 18 000 км / ч.

Напомним, ранее сообщалось, что ученым впервые удалось заснять рождение экзопланеты.