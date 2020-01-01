Переключиться на мобильную версию
Тренды:

SpaceX: Коронавирус не будет помехой для полетов в космос

Комментариев: 0
В компании уверены, что запланированные запуски пройдут в штатном режиме и коронавирус на них не повлияет.
Коронавирус не должен помешать покорению космоса
Коронавирус не должен помешать покорению космоса
EPA/UPG

Лидеры коммерческих запусков предпринимают определенные действия, чтобы ограничить воздействие нового коронавируса на космическую отрасль, но уверены, что это не должно сильно повлиять на их графики запуска. SpaceX, в частности, верит, что что в мае состоится первый полет Dragon с экипажем NASA.

Читай также: SpaceX отложила запуск спутников глобального интернета

Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, заразил более 100 000 человек по всему миру и убил более 4000 человек. Но вспышка не должна иметь большого влияния на индустрию запуска, заявили члены сообщества на конференции Satellite 2020.

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвин Шотвелл заявила, что в ближайшем будущем она ожидает не менее одного-двух запусков в месяц, будь то для клиентов или для собственного спутникового проекта SpaceX - Starlink.

"И мы рассматриваем май как срок для запуска первого экипажа", - продолжила Шотвелл. Этот запуск, названный Demo-2, отправит астронавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли на Международную космическую станцию ​​(МКС) на борту космической капсулы Crew Dragon.

Еще в январе SpaceX провела успешное испытание Crew Dragon, продемонстрировав способность капсулы обеспечивать безопасность астронавтов в случае аварийного запуска. Вскоре после запуска Crew Dragon запустил восемь внутренних эвакуационных двигателей SuperDraco, безопасно откинув капсулу от ракеты. Экипаж затем выпустил парашюты и приземлился в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Читай также: Коронавирус: В Китае создали робота для массовой проверки температуры

Этот тест был последним большим препятствием перед Demo-2. (SpaceX запустил успешную беспилотную миссию на МКС с Crew Dragon, которая называется Demo-1, в марте 2019 года.) И если Demo-2 пойдет в соответствии с планом, SpaceX скоро начнет контрактные полеты на МКС.

Boeing имеет аналогичную сделку стоимостью 4,2 миллиарда долларов, которую аэрокосмический гигант намерен выполнить с помощью своей капсулы CST-100 Starliner. Но пока неясно, когда Boeing будет готов к полетам космонавтов. Несколько серьезных проблем с программным обеспечением возникли во время демонстрационной версии Starliner Demo-1 в декабре 2019 года, и капсула Boeing вернулась на Землю, не встретившись с орбитальной лабораторией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: SpaceX, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь