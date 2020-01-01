SpaceX: Коронавирус не будет помехой для полетов в космос
Лидеры коммерческих запусков предпринимают определенные действия, чтобы ограничить воздействие нового коронавируса на космическую отрасль, но уверены, что это не должно сильно повлиять на их графики запуска. SpaceX, в частности, верит, что что в мае состоится первый полет Dragon с экипажем NASA.
Читай также: SpaceX отложила запуск спутников глобального интернета
Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, заразил более 100 000 человек по всему миру и убил более 4000 человек. Но вспышка не должна иметь большого влияния на индустрию запуска, заявили члены сообщества на конференции Satellite 2020.
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвин Шотвелл заявила, что в ближайшем будущем она ожидает не менее одного-двух запусков в месяц, будь то для клиентов или для собственного спутникового проекта SpaceX - Starlink.
"И мы рассматриваем май как срок для запуска первого экипажа", - продолжила Шотвелл. Этот запуск, названный Demo-2, отправит астронавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли на Международную космическую станцию (МКС) на борту космической капсулы Crew Dragon.
Еще в январе SpaceX провела успешное испытание Crew Dragon, продемонстрировав способность капсулы обеспечивать безопасность астронавтов в случае аварийного запуска. Вскоре после запуска Crew Dragon запустил восемь внутренних эвакуационных двигателей SuperDraco, безопасно откинув капсулу от ракеты. Экипаж затем выпустил парашюты и приземлился в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Читай также: Коронавирус: В Китае создали робота для массовой проверки температуры
Этот тест был последним большим препятствием перед Demo-2. (SpaceX запустил успешную беспилотную миссию на МКС с Crew Dragon, которая называется Demo-1, в марте 2019 года.) И если Demo-2 пойдет в соответствии с планом, SpaceX скоро начнет контрактные полеты на МКС.
Boeing имеет аналогичную сделку стоимостью 4,2 миллиарда долларов, которую аэрокосмический гигант намерен выполнить с помощью своей капсулы CST-100 Starliner. Но пока неясно, когда Boeing будет готов к полетам космонавтов. Несколько серьезных проблем с программным обеспечением возникли во время демонстрационной версии Starliner Demo-1 в декабре 2019 года, и капсула Boeing вернулась на Землю, не встретившись с орбитальной лабораторией.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил