SpaceX: Коронавирус не будет помехой для полетов в космос

В компании уверены, что запланированные запуски пройдут в штатном режиме и коронавирус на них не повлияет.

Лидеры коммерческих запусков предпринимают определенные действия, чтобы ограничить воздействие нового коронавируса на космическую отрасль, но уверены, что это не должно сильно повлиять на их графики запуска. SpaceX, в частности, верит, что что в мае состоится первый полет Dragon с экипажем NASA.

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Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, заразил более 100 000 человек по всему миру и убил более 4000 человек. Но вспышка не должна иметь большого влияния на индустрию запуска, заявили члены сообщества на конференции Satellite 2020.

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвин Шотвелл заявила, что в ближайшем будущем она ожидает не менее одного-двух запусков в месяц, будь то для клиентов или для собственного спутникового проекта SpaceX - Starlink.

"И мы рассматриваем май как срок для запуска первого экипажа", - продолжила Шотвелл. Этот запуск, названный Demo-2, отправит астронавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли на Международную космическую станцию ​​(МКС) на борту космической капсулы Crew Dragon.

Еще в январе SpaceX провела успешное испытание Crew Dragon, продемонстрировав способность капсулы обеспечивать безопасность астронавтов в случае аварийного запуска. Вскоре после запуска Crew Dragon запустил восемь внутренних эвакуационных двигателей SuperDraco, безопасно откинув капсулу от ракеты. Экипаж затем выпустил парашюты и приземлился в Атлантическом океане у побережья Флориды.

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Этот тест был последним большим препятствием перед Demo-2. (SpaceX запустил успешную беспилотную миссию на МКС с Crew Dragon, которая называется Demo-1, в марте 2019 года.) И если Demo-2 пойдет в соответствии с планом, SpaceX скоро начнет контрактные полеты на МКС.

Boeing имеет аналогичную сделку стоимостью 4,2 миллиарда долларов, которую аэрокосмический гигант намерен выполнить с помощью своей капсулы CST-100 Starliner. Но пока неясно, когда Boeing будет готов к полетам космонавтов. Несколько серьезных проблем с программным обеспечением возникли во время демонстрационной версии Starliner Demo-1 в декабре 2019 года, и капсула Boeing вернулась на Землю, не встретившись с орбитальной лабораторией.