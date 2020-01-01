Коронавирус: Google советует сотрудникам работать из дома

Такое предложение будет действовать до апреля.

Google разослал памятку всем своим сотрудникам в Северной Америке, рекомендовав им работать по крайней мере до 10 апреля из-за коронавируса, утверждает компания Business Insider. Google в последние дни приказывал сотрудникам в районе залива Сан-Франциско, Дублине и Сиэтле работать дома.

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По словам Business Insider, офисы Google останутся открытыми для работников, если они хотят физически присутствовать на своей работе. Генеральный директор Сундар Пичаи также призвал в Твиттере "внести свой вклад" в социальное дистанцирование.

В воскресенье генеральный директор Apple Тим Кук призвал сотрудников нескольких офисов по всему миру работать удаленно "если ваша работа позволяет" с 9 по 13 марта. К концу прошлой недели Apple, Facebook, Microsoft и многие другие технологические компании попросили своих сотрудников в районе Бэй и Сиэтле работать дома.

Google также предоставит своим временным сотрудникам и поставщикам по всему миру оплачиваемый отпуск по болезни, если им придется взять больничный из-за коронавируса COVID-19.

"Членам нашей расширенной команды будет выплачиваться компенсация за их рабочее время", если у них есть симптомы COVID-19 или они находятся в карантине, говорится в сообщении компании в блоге. В прошлую пятницу Google подтвердил, что будет платить своим почасовым работникам регулярную оплату, если им придется пропустить работу из-за коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая.