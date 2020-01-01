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Коронавирус: Apple отменит презентацию iPhone SE 2

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Также под угрозой презентация iPhone 12.
Презентацию Apple отменят
Презентацию Apple отменят
EPA/UPG

Apple iPhone SE 2, известная как iPhone 9, был в новостях последние несколько недель и должен был выйти в конце этого месяца вместе с некоторыми другими устройствами, включая iPad Pro нового поколения.

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Однако Apple, как сообщается, была вынуждена изменить свой план и отменить мартовское мероприятие из-за вспышки коронавируса. Согласно отчету, компания только что перенесла анонс и дату выпуска предстоящего iPhone 9.

Решение об отмене события запуска Apple 31 марта было принято в связи с тем, что округ Санта-Клара временно запретил массовые собрания людей из-за растущего числа случаев коронавируса в регионе.

Также сообщается, что Apple планировала провести мероприятие в другом месте или анонсировать новые продукты только в режиме онлайн для прессы.

Что касается iPhone 9, похоже, что вспышка коронавируса действительно повлияла на производство и цепочку поставок смартфона. В настоящее время сообщается, что устройство может быть запущено в июне этого года или может быть отложено в зависимости от ситуации.

Также сообщается, что запуск флагманских моделей iPhone 12 также будет отложен с сентября на октябрь или ноябрь этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые поставки iPhone снизятся из-за коронавируса.

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Теги: Apple, коронавирус, iPhone 9, iPhone SE 2
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