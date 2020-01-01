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Коронавирус: Крупнейшую игровую выставку E3 могут отменить

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Из-за распространения коронавируса E3 в 2020 году может не состояться.
E3 2020 может не состояться
E3 2020 может не состояться
EPA/UPG

Несколько источников, знакомых с планами Ассоциации программного обеспечения для развлечений (ESA), подтвердили, что организация, ответственная за ежегодную Electronic Entertainment Expo (E3), вскоре отменит трехдневную выставку. Как и в предыдущие годы, E3 2020 планировалось провести в начале июня как трехдневное мероприятие в конференц-центре Лос-Анджелеса. Но издатель инди-игр Devolver Digital опубликовал в Твиттере короткое сообщение: "Отмените свои рейсы на E3 и отели, все". В то время же время ESA не делала никаких заявлений о Е3 2020.

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Источник Arstechnica сказал, что они узнали новости об отмене E3 2020 "непосредственно от членов ESA" и что официальное публичное заявление по этому вопросу "должно было быть сегодня".

Почему именно мероприятие будет отменено, пока неясно. В конце прошлого месяца ЕSА рассмотрело проблемы, связанные с распространением коронавируса и его воздействия на основные воздействия 2020 года во всем мире.

После этого объявления креативные директора E3, компания по производству товаров и событий iam8bit, подали в отставку после пяти недель работы. Эта новость последовала за февральским объявлением о том, что давний сотрудник E3 Джефф Кейли не будет участвовать в выставке этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook отменил свою конференцию из-за эпидемии.

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Теги: коронавирус, E3 2020
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