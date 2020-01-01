Плазменный распылитель металлов своими руками: Эксперименты

Как распылить металлы, переведя их в состояние плазмы.

Блогер из Огненное ТВ попробовал распылять металлы, переводя их в состояние плазмы, и даже попробует распылить чистое золото.

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Магнетрон можно собрать и с одним магнитом, а второй кольцевой магнит заменить магнитопроводом.

Получающийся кольцевой разряд называется аномальным тлеющим разрядом.

Этот разряд увеличивает скорость распыления металла из-за возникающей магнитной ловушки, в области этого светящегося кольца медная пластина будет заметно быстрее разрушаться по сравнению с остальной поверхностью.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.