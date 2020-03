Xiaomi показала новые орбитальные фото с камеры Mi 10 Pro

: - : Mi 10 Pro

Xiaomi 2019 Mi 10 Pro. 108 .

Twitter.

: , Xiaomi Mi 10 Pro

, Mi 10 Pro 27 . Qualcomm Snapdragon 865, 12 512 . , , AMOLED- 23401080 5G. Android 10.

We launched a satellite equipped with #Mi10Pro's 108MP camera into the space!



Check out this video and see just how clear and beautiful our Mother Earth really is!



Hit ❤️if you want to download these space photos as your wallpaper.#LightsCameraAction pic.twitter.com/VdKBEjoXl9