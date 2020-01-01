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Илон Маск: Я могу не дожить до покорения Марса

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Основатель SpaceX считает, что темпы покорения Марса слишком низкие, и он не доживет до колоний на Красной планете.
Илон Маск предположил, что может не дожить до покорения Марса
Илон Маск предположил, что может не дожить до покорения Марса
EPA/UPG

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что общество должно ускорить темп, иначе у него не будет шанса ступить на Марс.

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"Если мы не улучшим наш темп прогресса, я определенно умру до того, как мы полетим", - заявил Маск участникам конференции Satellite 2020 в Вашингтоне.

Прогноз Маск ответил на вопрос о том, как он передает свое видение следующему поколению исследователей космоса. "Я надеюсь, что я не умру", - сказал Маск, прежде чем признать, что не уверен, что люди выполнят миссию на Марс, пока он еще жив.

По словам Маска, самым большим технологическим препятствием является создание многоразовой ракеты с достаточной мощностью, чтобы доставить весь необходимый груз для полета на Марс.

"На самом деле есть только одна вещь, которая имеет значение, и это ракета многократного и быстрого повторного использования", - сказал Маск, добавив, что "она должна быть достаточно большой".

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SpaceX в настоящее время работает над достижением этой цели с помощью своих ракетных прототипов Starship, которые компания надеется запустить в ближайшие месяцы. Маск сказал, что звездолет будет полностью пригоден для повторного использования и будет иметь высоту около 122 метров, что позволит ему перевозить около 100 тонн груза и 100 человек.

Отправка ракеты в космос чрезвычайно дорогая. По оценкам Маска, запуск каждой ракеты Starship составляет около 2 миллионов долларов - и он намерен запускать до трех в день. А в планах - строить их каждые 72 часа, пока у компании не будет 1000 самолетов.

Это означает, что ракеты должны быть в состоянии нести достаточно много полезной нагрузки за полет, чтобы оправдать огромные расходы.

"У вас есть контейнеровоз с тысячами контейнеров", - сказал Маск. "У вас нет кучки маленьких кораблей с маленькими подвесными [двигателями] на них, путешествующих через Тихий океан, это было бы глупо".

Напомним, ранее сообщалось, что новый прототип SpaceX Starship испытали под давлением.

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Теги: SpaceX, Илон Маск, Марс
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