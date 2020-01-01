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Новый прототип SpaceX Starship испытали под давлением

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Испытания прошли успешно. Ранее прототипы просто взрывались.
Испытание Starship SN3
Испытание Starship SN3
Скриншот видео

Прототип ракеты Starship SN3 в полном размере успешно испытали под давлением. Это открывает новые возможности для более сложных тестов.

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Илон Маск после тестирования заявил, что прототип Starship SN3 испытали 8 марта, на полигоне недалеко от Бока-Чика в Техасе.

Маск сообщил в Twitter, что позже с SN3 проведут статические огневые испытания двигателей и запуски на небольшую высоту. А после наступит очередь для полетов прототипа SN4.

Такое частое изменение конструкции позволяет тестировать разные модели, чтобы выявить самые перспективные разработки.

Напомним, ранние тесты привели к взрыву двух предыдущих прототипов - SN1 и более ранней модели Mark 1.

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Теги: SpaceX, Starship, видео
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