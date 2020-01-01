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Как на самом деле делают термостойкое стекло: Эксперименты

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Из чего делается стекло, которое не боится высоких температур?

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В этом видео блогер Thoisoi рассказал и показал, как на самом деле делают термостойкое стекло. Для этого он отправился на завод, где его производят.

Такое стекло выдерживает не только резкие перепады температур, но и агрессивные кислоты и щелочи. Вы можете встретить подобное стекло не только в лабораториях, но и у себя на кухне.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.

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Теги: видео, эксперименты
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