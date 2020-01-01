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Вояджер-2 потеряет связь с Землей

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Из-за усовершенствования антенны на Земле связь с зондом исчезнет.
Антенна в Канберре
Антенна в Канберре
NASA

Начиная с начала марта Вояджер-2 будет лететь через межзвездное пространство без получения команд с Земли. Это связано с тем, что основное средство связи, радио антенна Deep Space Network шириной 70 метров в Канберре, Австралия, будет подвергаться критическому обновлению в течение примерно 11 месяцев. В течение этого времени команда Voyager по-прежнему сможет получать научные данные от Вояджер-2.

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Вояджер-2, запущенный в 1977 году, в настоящее время находится на расстоянии более 17 миллиардов километров от Земли. Он летит в направлении вниз относительно орбитальной плоскости Земли, где его можно увидеть только с южного полушария и, следовательно, он может связываться только с австралийским участком.

Кроме того, для отправки команд на зонд требуется специальный передатчик в S-диапазоне - достаточно мощный, чтобы достичь межзвездного пространства, и на частоте, которая может связываться с устаревшей технологией Voyager. Канберрская 70-метровая антенна (называемая «DSS43») является единственной такой антенной в южном полушарии. По мере старения оборудования в антенне возрастает риск незапланированных отключений, что увеличивает риск для миссии. Запланированные обновления не только уменьшат этот риск, но также добавят самые современные технологические обновления, которые принесут пользу будущим миссиям.

"Очевидно, что 11 месяцев ремонта накладывают дополнительные ограничения на другие проекты", - сказал Джефф Бернер, главный инженер Deep Space Network. "Но преимущество в том, что когда мы вернемся, антенна в Канберре станет намного надежнее".

Ожидается, что работы над станцией DSN в Канберре будут завершены к январю 2021 года. Управление DSN осуществляется Лабораторией реактивного движения НАСА для программы Агентства по исследованию и эксплуатации космической связи и навигации.

Напомним, ранее сообщалось, что Вояджер-2 впервые передал данные из межзвездного пространства.

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Теги: Вояджер-2, NASA, антенна
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