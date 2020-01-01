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Тест: Угадайте названия забытых вещей

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Сможете ли вы понять, для чего использовались эти предметы раньше?

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Мы уже привыкли к удобным и совершенным вещам из двадцать первого века. Словно так было всегда. Но ведь многие еще помнят аналоги из века двадцатого, которые сейчас могут показаться довольно неуклюжими и странными. А для тех, кто не помнит, представляется уникальная возможность проверить свою смекалку!

 

Напомним, ранее мы проверяли, получится ли из вас инженер?

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Теги: тесты, тест
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