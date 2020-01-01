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Huawei проведет онлайн-презентацию флагмана P40 из-за коронавируса

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Живого представления смартфона не будет.
Предполагаемый внешний вид смартфонов P40
Предполагаемый внешний вид смартфонов P40
twitter.com

Компания Huawei подтвердила, что серия P40 будет официально запущена 26 марта на глобальной онлайн-пресс-конференции. Линейку камерафонов ранее планировалось представить на мероприятии в Париже. Но сегодняшнее заявление подтверждает, что это будет только онлайн-мероприятие.

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Huawei не новичок в виртуальных пресс-конференциях. Недавно компания представила онлайн-мероприятие в Европе для новых ноутбуков Huawei Mate XS и Matebook. Мы можем ожидать аналогичную виртуальную пресс-конференцию для линейки Huawei P40. Видео-тизер мало что рассказывает о готовящемся устройстве, за исключением корпуса камеры. Но в новой порции слухов утверждается о новой перископ-камере PRISM с 10-кратным оптическим зумом.

Недавние слухи говорят о том, что Huawei P40 Pro будет иметь собственный 52-мегапиксельный IMOS700 (1 / 1,33-дюймовый) CMOS-датчик. Говорят, что он поставляется с 16-пиксельной дополнительной камерой, по сути, создавая 3,25 мегапикселя с 4,48 мкм суперпиксельными фотографиями, обеспечивая превосходную производительность при слабом освещении. Ходят слухи, что вариант Pro сможет изменять масштаб изображения в гораздо более широком диапазоне 18–240 мм вместо 24–125 мм у P30 Pro.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei P40 получит тройную камеру, но потеряет слот для наушников.

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Теги: Huawei, P40, смартфон
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