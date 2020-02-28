Электро-снего-лопата своими руками: Эксперименты
Как можно быстро сделать электролопату для снега?
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Блогеры из Креосан решили совместить приятное с полезным, и создали санки, которые еще могут и снег убирать. Они решили приделать мощный электромотор к санкам, чтобы процесс был еще более быстрым.
Посмотри на видео, что у них вышло.
Напомним, ранее блогеры показали, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.
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