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Электро-снего-лопата своими руками: Эксперименты

Комментариев: 1
Как можно быстро сделать электролопату для снега?

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Блогеры из Креосан решили совместить приятное с полезным, и создали санки, которые еще могут и снег убирать. Они решили приделать мощный электромотор к санкам, чтобы процесс был еще более быстрым. 

Посмотри на видео, что у них вышло.

Напомним, ранее блогеры показали, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
русский  (аноним)  28.02.2020, 16:52
Оценка:  0
русский
Гавно у нас в России убирать самое оно.
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