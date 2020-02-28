Коронавирус омрачил старт продаж Galaxy S20

Количество проданных смартфонов намного ниже, чем предыдущей версии.

Вчера на внутреннем рынке в Южной Корее поступила в продажу новая модель Galaxy S20 от Samsung. Однако по ряду причин начальные продажи серии Galaxy S20 в стране оказались не такими высокими, как ожидала компания.

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Согласно The Korea Herald, Samsung продала 70 800 единиц серии Galaxy S20 в Корее в четверг, что значительно ниже, чем в первые дни для серии Galaxy S10 в прошлом году. Samsung продала 140 000 единиц серии Galaxy S10 в первый день, в то время как серия Galaxy Note 10 перевалила за 220 000 в первый день.

Телекоммуникационные компании в Южной Корее говорят, что на продажи повлияли опасения по поводу коронавируса, так как все меньше людей посещают офлайновые магазины. Также были обвинены высокая цена серии Galaxy S20 и более низкие, чем ожидалось, субсидии. Samsung Galaxy S20 начального уровня в стране оценивается в 1,248 миллиона вон ($ 1044), в то время как высокопроизводительный S20 Ultra стоит 1,59 миллиона вон ($ 1315).

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung остановил производство складных смартфонов из-за коронавируса.