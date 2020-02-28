В NASA испытали двигатель для полета на Луну
Космический аппарат NASA Orion достиг нового рубежа благодаря успешному окончательному испытанию двигателя управления движением (ACM).
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Orion предназначен для доставки астронавтов на Луну для запланированной миссии NASA на 2024 год. ACM управляет и ориентирует систему запуска-прерывания Orion, которая обеспечит безопасность экипажа в случае аварии во время запуска или всплытия.
ACM был построен Northrop Grumman и был протестирован на заводе компании в Мэриленде. 30-секундный продув огнем был третьим и последним испытанием двигателя. Полеты начнутся с Artemis II, первой запланированной миссии космического корабля Orion, согласно заявлению NASA.
"В ходе испытания восемь клапанов высокого давления направили более 3175 кг тяги, создаваемой твердотопливным ракетным двигателем в нескольких направлениях в условиях замерзания, обеспечивая достаточную силу, чтобы ориентировать Orion и его команду для безопасной посадки", - заявили в NASA.
В системе запуска-прерывания используются три твердотопливных ракетных двигателя, включая АСМ, двигатель прерывания, который отделяет модуль экипажа от ракеты-носителя, и двигатель сбрасывания, который отделяет систему запуска-прерывания от Orion для обеспечения безопасной посадки экипажа.
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Все три двигателя должны пройти серию испытаний для обеспечения безопасности экипажа. До настоящего времени NASA квалифицировало двигатель сброса и выполнило два из трех испытаний, необходимых для квалификации двигателя прерывания.
Кроме того, полный стресс-тест системы запуска-прерывания показал, что три двигателя работали вместе, как и планировалось. Согласно заявлению, NASA также проверило систему в целом, чтобы убедиться, что двигатели будут работать в случае возникновения проблем на площадке до запуска ракеты.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало ракету для полета на Марс.
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