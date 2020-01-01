Microsoft исправила Windows 10 перед большим обновлением

Обновления исправляют ошибки Windows 10.

Сегодня Microsoft выпустила новый набор накопительных обновлений для Windows 10 версий 1909 и 1903. Эти обновления не являются обязательными, но включают в себя несколько исправлений и улучшений.

Список исправлений для каждой версии идентичен. Разница лишь в том, что Windows 10 получит название сборки 18362.693 для 1903 и 18363.693 для 1909.

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Вот основные моменты этих обновлений:

Исправлена проблема, которая препятствует открытию приложения речевой платформы в течение нескольких минут в среде с высоким уровнем шума.

Исправлена проблема, которая снижает качество изображения в домашней среде Windows Mixed Reality (WMR).

Исправляет проблему, которая может помешать загрузке содержимого ActiveX.

Улучшает производительность батареи в режиме ожидания.

Исправляет проблему, из-за которой Microsoft Narrator перестает работать, если пользовательский сеанс длится более 30 минут.

Решает проблему, которая добавляет нежелательную раскладку клавиатуры по умолчанию после обновления, даже если вы уже удалили ее.

Исправляет проблему, которая препятствует правильному отображению окна поиска Windows.

Исправляет проблему, которая препятствует правильному отображению пользовательского интерфейса настроек принтера.

Исправляет проблему, из-за которой некоторые приложения не могут печатать на сетевых принтерах.

Если на вашем компьютере установлено обновление за май 2019 года или обновление за ноябрь 2019 года, вы сможете получить эти дополнительные накопительные обновления через Центр обновления Windows.

Более подробную информацию вы можете найти в полной версии заметок Microsoft.

Напомним, весной должно выйти большое обновление Windows 10, которое уже можно скачать.