Видео дня: От пацанки до панянки и Monatik - Сильно

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Від пацанки до панянки – Сезон 4 – Выпуск 1

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Истории потерянных в реальности пацанок шокируют тебя до мурашек: дилерка, алкоголичка, ночная бабочка тусовок, дочь криминального авторитета, бывшая супермодель и сирота при живых родителях… У каждой из девушек за спиной – обиды и ненависть к миру, но дирекция Школы леди, Татьяна Мокриди, Ирина Зайцева и Екатерина Виноградова, в 1 выпуске проекта Від пацанки до панянки (2020) протянула руку помощи агрессивным девушкам. Не потеряли ли они шанс на спасение?

MONATIK - СИЛЬНО (Official video)

Минимализм, неон и виртуальная реальность — ключевые визуальные тренды нового десятилетия в проникновенной видеоработе MONATIK «Сильно».

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В новом клипе артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.

"Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон, настолько лёгкий, что перед тем, как в него попасть не приходится применять давно не работающие приёмы на подобии подсчета овец... На это просто нет времени... Оно охотно исчезает или останавливается... Времени нет... Либо его становится так много, что оно теряет значимость и забываешь о его существовании...", - пишется в описании клипа.

Напомним, днем ранее в тренды попали Наполи - Барселона. Обзор матча и 16 смешных пранков и лайфхаков.