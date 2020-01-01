Семь самых странных химических элементов: Эксперименты

Эти элементы действительно очень странно себя ведут.

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Свойства этих элементов очень странные. Начнем с циркония. Он обладает высоким антикоррозионным свойством и растворяется только в плавиковой кислоте. Поэтому его используют в конструкции ядерных реакторов. Но если он загорится, он выделяет невероятно высокую температуру. А в воде он горит еще сильнее.

Следующий - торий. Он испускает альфа-частицы, а сам металл можно найти практически везде. Его можно было бы использовать в качестве топлива для ядерных станций.

Узнай об остальных элементах из видео:

Напомним, ранее блогеры показали, на что способен лазер.