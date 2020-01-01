Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Семь самых странных химических элементов: Эксперименты

Комментариев: 0
Эти элементы действительно очень странно себя ведут.

Читай также: На что способно напряжение сети 220 Вольт: Эксперимент

Свойства этих элементов очень странные. Начнем с циркония. Он обладает высоким антикоррозионным свойством и растворяется только в плавиковой кислоте. Поэтому его используют в конструкции ядерных реакторов. Но если он загорится, он выделяет невероятно высокую температуру. А в воде он горит еще сильнее. 

Следующий - торий. Он испускает альфа-частицы, а сам металл можно найти практически везде. Его можно было бы использовать в качестве топлива для ядерных станций.

Узнай об остальных элементах из видео:

Напомним, ранее блогеры показали, на что способен лазер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь