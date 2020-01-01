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Nokia хочет возродить культовый телефон XpressMusic

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Телефон, напоминающий Nokia 5310, появился в базе данных китайского регулятора TENAA.
Новый старый телефон от Nokia
Новый старый телефон от Nokia
nokiamob.net

Новый телефон Nokia был сертифицирован TENAA в Китае, получив номер TA-1212. Новое устройство представляет собой функциональный телефон, скорее всего, на основе S30 +, судя по некоторым известным характеристикам.

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TENAA демонстрировал классическое устройство с клавиатурой с двумя красными полосами вокруг экрана, напоминающее многие телефоны серии Nokia Xpress Music. Он выглядит очень похоже на Nokia 5310, но без выделенных кнопок управления мультимедиа. Характеристики включают 8 МБ оперативной памяти, 16 МБ встроенной памяти и 2,4-дюймовый TFT-экран. Другие характеристики включают 1200 мАч аккумулятор и процессор на 360 МГц.

Вот список спецификаций:

  • Модель: TA-1212, Dual SIM
  • Размеры: 123,75 × 52,43 × 13,1 мм
  • Масса: 88 г
  • Дисплей: 2,4 дюйма, 240 × 320
  • Процессор: 0,36 ГГц
  • Память: 8 МБ / внутренняя 16 МБ + 32 ГБ через SD-карту
  • Камера: 0.3MP
  • Аккумулятор: 1200 мАч
  • Клавиатура: T9

Ранее мы слышали, что Nokia Mobile готовит функциональный телефон, который разделяет линии дизайна с серией Nokia Xpress Music. Мы не уверены, будет ли это устройство носить марку Xpress Music или какое название у него вообще будет, но он точно похож на легендарный 5310, выпущенный еще в 2007 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia перевыпустила легендарный телефон из Матрицы.

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Теги: Nokia, телефон
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